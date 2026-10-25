Bayern-Boss mit Kane-Ansage

Kurz vor der Verleihung des Ballon d’Or am morgigen Montag (21 Uhr) macht sich Jan-Christian Dreesen noch einmal für eine Auszeichnung von Harry Kane (33) stark. Über den Mittelstürmer sagt der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern gegenüber der ‚TZ‘: „Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn Harry Kane den Ballon d’Or gewinnen würde. Er ist ein globaler Superstar ohne jegliche Allüren und zugleich ein Gentleman, der sowohl auf als auch abseits des Platzes ein hervorragendes Vorbild ist.“ Der Rekordmeister wird mit einer Klubdelegation zur Verleihung nach London reisen, wie Dresen bestätigte, der auch lobende Worte für Michael Olise (24) fand.

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„Auch Michael hat sich seinen Platz auf der Shortlist redlich verdient, und ich bin überzeugt, dass auch er eines Tages den Ballon d’Or gewinnen wird. Insgesamt sind unsere zahlreichen Nominierungen eine wunderbare Anerkennung für eine fantastische Saison. Zum ersten Mal seit zehn Jahren stehen wieder vier Spieler des FC Bayern auf der Shortlist für den Ballon d’Or. Selbstverständlich werden wir mit aller gebührenden Bescheidenheit nach London reisen, in der Hoffnung, dass wir auch die Gelegenheit haben werden, einige Auszeichnungen zu feiern“, so der Bayern-Boss.