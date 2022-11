Bericht: Köln-Talent Schwirten ohne Zukunft

Beim 1. FC Köln plant man künftig ohne Nachwuchstalent Joshua Schwirten. Das berichtet der Kölner ‚Express‘. Der Tageszeitung zufolge wird der im Sommer auslaufende Vertrag des 20-jährigen Eigengewächses nicht verlängert. Damit geht Schwirtens Zeit bei den Geißböcken nach 14 Jahren wohl zu Ende. Für die Profis kam der Mittelfeldspieler zuletzt bei der US-Reise erstmals zum Einsatz.

Bei der 2:4-Niederlage im Testspiel gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende erzielte Schwirten einen Treffer und verdiente sich ein Extralob von Steffen Baumgart. Der 50-Jährige sieht eine „stetige Entwicklung bei Josh“, schränkt aber auch ein: „Wir wissen, was er kann. Aber wenn alle da sind, ist der Weg für ihn natürlich weit.“ Für die zweite Mannschaft der Domstädter kommt Schwirten auf 14 Pflichtspiele in dieser Saison und war an fünf Treffern direkt beteiligt.