BVB scheidet blamabel aus | Note 6 für Bensebaini

Der BVB verschlief die Anfangsphase komplett und geriet früh durch Gianluca Scamacca in Rückstand (5.). Außerdem musste sich Dortmund bei Keeper Gregor Kobel bedanken, der gegen Nicola Zalewski zweimal herausragend parierte (4., 23.). Dortmund kam rund um die Halbstundenmarke zwar besser ins Spiel, fing sich aber kurz vor dem Pausenpfiff dann doch das 0:2 durch Zappacosta (45.). Bei beiden Gegentreffern sah Ramy Bensebaini extrem unglücklich aus.

Der BVB kam zu Beginn der zweiten Hälfte zwar gleich zu guten Torchancen durch Serhou Guirassy (49.) und Maximilian Beier (54.), die Schwierigkeiten in Ballbesitz und Verteidigung blieben aber. Folgerichtig erhöhte Atalanta in der 57. Minute durch Marko Pasalic auf 3:0.

Mit einigen guten Einwechslungen brachte BVB-Coach Niko Kovac neue Dynamik ins Spiel und die Dortmunder Offensive: Karim Adeyemis herrlicher Schlenzer brachte Dortmund zurück ins Spiel (75.).

Irre Schlussminute

In der letzten Minute der Nachspielzeit dann die Entscheidung: Nach VAR-Check, Gelb-Roter Karte für Bensebaini und Rot für Ersatzmann Nico Schlotterbeck gab es Elfmeter für Atalanta, den Lamar Samardzic zum Weiterkommen verwandelte. Dortmund ist raus, Atalanta trifft im Achtelfinale auf den FC Bayern oder den FC Arsenal.

Torfolge

1:0 Scamacca (5.): Der BVB wird zum wiederholten Mal über links überlaufen. Die Hereingabe könnte Svensson eigentlich locker klären, Bensebaini rutscht aber in den Ball und leitet diesen somit zu Scamacca weiter, der sich aus Nahdistanz bedankt.

2:0 Zappacosta (45.): Dortmund bekommt rund um den eigenen Strafraum keinen Zugriff. Eine Flanke wehrt Kobel mit der Faust ab, der Ball landet bei Zappacosta und dessen Fernschuss wird von Bensebaini tollpatschig ins Tor abgefälscht.

3:0 Pasalic (57.): Erneut fehlt Dortmund der Zugriff. De Roon hat viel Zeit zum Flanken, Pasalic läuft am zweiten Pfosten ein und verwandelt per Kopf.

3:1 Adeyemi (75.): Joker Adeyemi zieht von rechts nach innen und schlenzt das Leder wunderbar ins lange Eck.

4:1 Samardzic (90.+7): Kobel vertändelt weit vor dem eigenen Tor den Ball, Pasalics Flanke wäre perfekt zu Krstovic gekommen, Bensebaini trifft bei seinem Rettungsversuch den Stürmer am Kopf. Nach VAR-Eingriff gibt es Elfmeter, den Samardzic trocken verwandelt. Sofort danach ist Schluss.

Die Noten für den BVB

Kobel (3,5) – Can (5), Anton (5), Bensebaini (6) – Ryerson (5), Bellingham (3), Nmecha (3), Svensson (5) – Beier (4,5), Brandt (5) – Guirassy (4,5)

Eingewechselt:

60‘ Chukwuemeka (2,5) für Brandt

60‘ Silva (2,5) für Beier

69‘ Couto (3) für Ryerson

69‘ Adeyemi (2) für Bellingham