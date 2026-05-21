Schnäppchen: Heiße Bayern-Spur zu Stones?

Konkretisiert der FC Bayern seine Bemühungen um John Stones (31)? Die ‚Daily Mail‘ berichtet zumindest, dass der deutsche Meister einen Vorstoß in Erwägung zieht. Fabrizio Romano ergänzt, dass der Innenverteidiger sowohl beim deutschen Rekordmeister als auch bei italienischen Klubs angeboten wurde.

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Schon im Februar wurde Stones mit den Münchnern in Verdingung gebracht, seitdem ist aber viel passiert. Ende April verkündeten die Skyblues, dass der englische Nationalspieler (87 Länderspiele) keinen neuen Vertrag erhält. Entsprechend kommt der 1,88 Meter große Rechtsfuß im Anschluss an die Saison ablösefrei auf den Markt.

Stones wird nun unterschiedliche Optionen in Betracht ziehen. Auf eine Zusammenarbeit sollen es unter anderem auch Vereine aus der Premier League abgesehen haben. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die Bayern im Sommer in der Defensive verstärken wollen. Ob Stones, der zuletzt immer seltener für City zum Einsatz kam, die gewünschte Ergänzung darstellt, werden sich FCB-Sportvorstand Max Eberl und Co. ganz genau überlegen.