Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Drei Top-Optionen für Nübel

von Julian Jasch - Quelle: ran
Alexander Nübel mit VfB-Logo @Maxppp

Alexander Nübel winkt ein verlockender Ausweg aus seiner verzwickten Lage. Drei europäische Topklubs sind an dem Schlussmann interessiert, berichtet ‚ran‘, ohne konkreten Vereinsnamen zu nennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weder beim VfB Stuttgart noch beim FC Bayern hat Nübel eine Zukunft. Während die Schwaben mit dem aktuell an den SC Paderborn verliehenen Dennis Seimen (20) als Nummer eins planen, streben die Münchner einen Verkauf von Deutschlands Nummer drei an. Das Problem bleibt Nübels hoch dotierter bis 2030 gültiger Kontrakt. Am liebsten würde man den Keeper in die zahlungskräftige Premier League verkaufen, auch eine Vertragsauflösung wird diskutiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
FC Bayern
Alexander Nübel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
FC Bayern Logo FC Bayern München
Alexander Nübel Alexander Nübel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert