Drei Top-Optionen für Nübel

Alexander Nübel winkt ein verlockender Ausweg aus seiner verzwickten Lage. Drei europäische Topklubs sind an dem Schlussmann interessiert, berichtet ‚ran‘, ohne konkreten Vereinsnamen zu nennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weder beim VfB Stuttgart noch beim FC Bayern hat Nübel eine Zukunft. Während die Schwaben mit dem aktuell an den SC Paderborn verliehenen Dennis Seimen (20) als Nummer eins planen, streben die Münchner einen Verkauf von Deutschlands Nummer drei an. Das Problem bleibt Nübels hoch dotierter bis 2030 gültiger Kontrakt. Am liebsten würde man den Keeper in die zahlungskräftige Premier League verkaufen, auch eine Vertragsauflösung wird diskutiert.