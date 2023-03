„Rücksichtslose“ Leipziger | „Liverpools Bestia Negra“

Schafft Leipzig die Überraschung?

Manchester City mag nach dem 1:1 im Hinspiel gegen RB Leipzig favorisiert sein, gebucht hat der englische Meister das Champions League-Viertelfinale aber noch lange nicht. In England wissen sie um die Gefahr, die der deutsche Achtelfinal-Gegner entwickeln kann. „Leipzig blüht unter Rose auf“, registriert der ‚Guardian‘ nach dem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach und attestiert Timo Werner und Co. eine „rücksichtslose Ader, die City Probleme bereiten kann“.

Portwein für Inter?

Im zweiten Achtelfinal-Rückspiel des Abends tritt der FC Porto zuhause gegen Inter Mailand an. Nach dem 1:0 im Hinspiel gehen die Nerazzurri mit einem kleinen Vorteil in das Spiel im Estádio do Dragão. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ prophezeit Inter einen „Nervenkitzel“ an der Atlantikküste, hofft als italienische Zeitung aber darauf, dass die Mailänder zum Einzug ins Viertelfinale genüsslich „Portwein trinken“.

Schreckgespenst Benzema

Ungleich klarer sind die Verhältnisse im Rückspiel Real Madrid gegen den FC Liverpool. Fünf Dinger schenkten die Königlichen den Reds im Hinspiel an der altehrwürdigen Anfield Road ein – echte Zweifel am Weiterkommen hat nach dem 5:2 niemand in Madrid. Dass der zuletzt fehlende Karim Benzema wieder mitmischen kann, verbessert die Chancen von Klopp und Co. keineswegs. „Liverpools Bestia Negra“, tauft die ‚Marca‘ den Ballon d’Or-Gewinner, der in sieben Partien gegen die Reds schon sechsmal erfolgreich war.