XXL-Angebot für Rabiot

Adrien Rabiot könnte den AC Mailand nach nur einem Jahr wieder verlassen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, liegt dem 31-jährigen Franzosen ein sehr lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vor. Um welchen Verein es sich konkret handelt, geht nicht hervor. Die Offerte soll ein jährliches Gehalt von rund 27 Millionen Euro umfassen und damit das Dreifache seines jetzigen Salärs. Der Spieler selbst konzentriere sich jedoch zunächst auf den anstehenden Saison-Endspurt und die Weltmeisterschaft im Sommer, ein Transfer in die Wüste reize ihn nicht.

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Rabiot war erst vor Saisonstart von Olympique Marseille nach Mailand gewechselt, entpuppte sich dort als Glücksgriff. In 24 Serie A-Spielen kommt der 57-fache französische Nationalspieler auf starke elf Torbeteiligungen, geht zudem als Führungsspieler voran. Bei der Rossoneri hat der Zentrumspieler noch ein Arbeitspapier bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Ob das Kapitel in Mailand vorzeitig endet, wird sich im Sommer zeigen.