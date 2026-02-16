Kovac prophezeit BVB-Youngster große Karriere

Niko Kovac bescheinigt Offensivtalent Samuele Inácio (17) ein großes Potenzial. „Ein toller Fußballer“, schwärmte der Coach von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Atalanta Bergamo (Dienstag, 21 Uhr) von seinem Schützling, „sollte er gesund bleiben, wird er eine richtig, richtig große Karriere machen. Ich sehe in ihm schon mit 17 Jahren vieles, was ein sehr guter Spieler in Zukunft haben wird.“

In der Bundesliga stand Inácio zuletzt zweimal im Profi-Kader. Kovac prophezeit: „Er wird mit Sicherheit die Zukunft dieses Klubs sein, aber auch die Zukunft des italienischen Fußballs in der Nationalmannschaft. Sollte er sich weiter so entwickeln, dann sind wir alle froh. Er macht große Fortschritte, ein tolles Herz hat er. Er ist ein technisch sehr sauberer und intelligenter Spieler. Ein Spieler, der als Zehner oder Achter schon mit 17 Jahren Sachen auf dem Platz sieht, die andere mit 30 Jahren nicht sehen.“