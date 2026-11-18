Paris St. Germain würde die Zusammenarbeit mit Marquinhos gerne fortführen. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, haben die Pariser Verantwortlichen dem Innenverteidiger ein einjähriges Verlängerungsangebot unterbreitet. Der aktuelle Kontrakt des PSG-Kapitäns ist bis 2028 befristet.

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Wie Marquinhos auf die Offerte reagiert hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen aktuell. Seit mehr als 13 Jahren läuft der 32-Jährige inzwischen für den Champions League-Sieger auf – mindestens drei weitere könnten noch hinzukommen.