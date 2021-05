UEFA-Fünfjahreswertung: Premier League baut Führung aus

Die Vertreter der Premier League leisteten in den Europapokalwettbewerben ganze Arbeit und so baute England den Vorsprung auf Rang zwei in der UEFA-Fünfjahreswertung weiter aus. Manchester City (2:0 gegen Paris St. Germain) und der FC Chelsea (2:0 gegen Real Madrid) gewannen ihre Halbfinalspiele und zogen verdient ins Finale der Königsklasse ein.

Die Europa League begrüßte ebenfalls zwei englische Vertreter im Halbfinale. Hier setzte sich allerdings nur Manchester United durch, das sich im Rückspiel der AS Rom (2:3) geschlagen gab. Damit nutzten die Römer die letzte Chance, Punkte für die Fünfjahreswertung einzuheimsen. Der FC Arsenal strich nach einem torlosen Remis gegen den FC Villarreal die Segel.

England dreistellig

Mit deutlichem Vorsprung führt England das Ranking an. Dahinter folgt La Liga. Villarreal könnte mit einem Sieg im Finale der Europa League für Spanien zumindest verhindern, dass der Abstand größer wird. Im Endspiel der Champions League wird es zwangsläufig einen englischen Sieger geben.

Weit abgeschlagen folgt Italien auf Rang drei. Die Bundesliga reiht sich dahinter ein und bleibt noch in Schlagdistanz zur Serie A. Der vierte Platz ist für Deutschland derzeit nicht in Gefahr. Frankreich benötigt mehr als eine starke Saison, um den Anschluss herzustellen.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 100.140 (14.928)

2 Spanien 97.712 (20.142)

3 Italien 75.438 (14.250)

4 Deutschland 73.570 (14.571)

5 Frankreich 56.081 (14.416)

6 Portugal 48.549 (8.083)

7 Niederlande 39.200 (9.100)

8 Russland 38.382 (9.200)

9 Belgien 36.500 (12.500)

10 Österreich 35.825 (7.375)

Saisonwertung 2020/21

1 England 23.928

2 Spanien 19.357

3 Italien 16.285

4 Deutschland 15.214

5 Portugal 9.600

6 Niederlande 9.200

7 Schottland 8.500

8 Frankreich 7.916

9 Israel 7.000

10 Ukraine 6.800

(Stand: 7. Mai 2021)