Werder tütet vorzeitigen Kolke-Deal ein

Der SV Werder Bremen setzt auch in Zukunft auf Torhüter Markus Kolke (35). Die bisherige Nummer drei hat ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit machen die Bremer wie gewohnt keine Angaben. „Markus ist seit zwei Jahren hier und hat seitdem auf und neben den Platz einen sehr guten Job gemacht. Er erfüllt die Rolle, die wir von ihm erwartet haben zu 100 Prozent und wir freuen uns, dass wir den Weg hier bei Werder weiter gemeinsam gehen“, erklärt Peter Niemeyer.

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Kolke selbst, der 2024 von Hansa Rostock kam und noch kein Profispiel für Werder bestritten hat, sagt über seine Unterschrift: „Ich habe mich vor zwei Jahren für den Weg bei Werder Bremen entschieden und habe in dieser Zeit festgestellt, dass die Entscheidung absolut richtig war. Meine Familie und ich fühlen uns in Bremen und im Verein sehr wohl.“