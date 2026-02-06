Szoboszlai fordert astronomisches Gehalt

Der FC Liverpool muss für eine Vertragsverlängerung mit Dominik Szoboszlai tief in die Tasche greifen. Der ungarischen ‚Blikk‘ ist zu entnehmen, dass der Mittelfeldspieler ein Wochengehalt von 345.000 Euro fordert und damit knapp 18 Millionen Euro jährlich. Aktuell verdient der Ungar mit 138.000 Euro pro Woche weniger als die Hälfte.

In der aktuellen Spielzeit ist der 25-Jährige absoluter Leistungsträger bei den Reds. Auch als Rechtsverteidiger läuft Szoboszlai des Öfteren auf. Sein Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis 2028.