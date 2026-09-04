Rekord: 8,5 Milliarden für Transfers
Der diesjährige Transfersommer hat gleich in zweierlei Hinsicht neue Rekorde aufgestellt. Wie die FIFA offiziell bekanntgibt, wurden bislang über 8,5 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben und somit 1,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der bisherige Rekordsommer 2025, der die Ausgaben aus dem Vorjahr um fast 50 Prozent übertroffen hatte, ist somit entthront.
Dabei ist die diesjährige Rekordjagd noch lange nicht beendet. Der türkische Transfermarkt schließt etwa erst am heutigen Freitag, wohingegen in Saudi-Arabien noch bis zum 12. Oktober Spieler verpflichtet werden können. Das könnte auch den Rekord der Transfers insgesamt noch weiter nach oben schrauben. Bislang wurden 12.575 Spielerwechsel der FIFA gemeldet, verglichen mit dem Vorjahr ein Anstieg von sechs Prozent.
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