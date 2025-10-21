Arsenal: Positive Nachricht bei Havertz

Kai Havertz (26) macht beim FC Arsenal schneller Fortschritte als erwartet. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, arbeitet der deutsche Offensivspieler nach seiner Knieoperation intensiv an seinem Comeback. Während Trainer Mikel Arteta vor rund einem Monat noch von einer mehrmonatigen Pause ausging, könnte Havertz schon innerhalb der nächsten Wochen wieder auf dem Platz stehen. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining wird in Kürze erwartet.

Auch Gabriel Jesus (28) steht vor einem Comeback. Der Brasilianer plant nach seinem Kreuzbandriss eine Rückkehr ins Teamtraining bis Dezember und trainiert bereits wieder individuell auf dem Rasen. Im Kampf um den Titel in der Premier League könnten die beiden Offensivkräfte die Gunners entscheidend verstärken.