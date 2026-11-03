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Kommentar
UEFA Champions League

RB Leipzig gibt Ausfall bekannt

von Tobias Feldhoff
Max Finkgräfe im RB-Dress @Maxppp
RB Leipzig ManCity

Linksverteidiger Max Finkgräfe wird RB Leipzig in der Champions League am morgigen Mittwoch (21 Uhr) gegen Manchester City nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund von Oberschenkelproblemen konnte der 22-Jährige nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Wiedergenesen ist hingegen Maxime Estève (24), nachdem er zuletzt wegen eines Schlags ausgesetzt hatte.

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Martín Demichelis hat darüber hinaus auf der heutigen Pressekonferenz verraten, dass Christoph Baumgartner (27) in die Startelf zurückkehrt. „Ich kann euch sagen, dass er morgen von Anfang an spielt“, so der Trainer der Leipziger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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