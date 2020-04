Lautaro-Poker: Inter lehnt Spielertausch ab

Im Transferpoker um Lautaro Martínez muss der FC Barcelona offenbar einen Rückschlag hinnehmen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ lehnt Inter Mailand ab, den argentinischen Angreifer gegen Spieler der Blaugrana einzutauschen.

Um den Preis für den 22-Jährigen zu drücken, bot Barça den Nerazzurri an, die Außenverteidiger Júnior Firpo (23) und Nélson Semedo (26) in einen möglichen Transfer-Deal zu involvieren. Inter-Trainer Antonio Conte lehnte beide Spieler aber ab. Dass Barcelona finanziell in der Lage ist, die Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro auf Martínez zu ziehen, muss angezweifelt werden.