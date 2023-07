Fabinho sagt Al Ittihad zu

Ein Liverpool-Abschied des Brasilianers Fabinho (29) nimmt konkrete Züge an. Nach FT-Informationen hat der Mittelfeldspieler dem saudi-arabischen Klub Al Ittihad seine Zusage für einen Wechsel gegeben. Im Wüstenstatt winkt ein lukrativer Dreijahresvertrag.

Die Saudis müssen sich nun noch mit dem FC Liverpool einig werden. Dem Vernehmen nach ist ein Angebot von knapp 47 Millionen Euro in Arbeit. Für eine vergleichbare Summe war Fabinho vor fünf Jahren von der AS Monaco an die Anfield Road gewechselt.

