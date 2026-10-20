Für rund acht Millionen Euro verpflichtete der 1. FC Köln im Sommer 2025 Rav van den Berg (22) vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough. Der Innenverteidiger zeigte schnell, welch großes Potenzial er besitzt. Verletzungen und eine Sperre warfen den Niederländer jedoch zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zweiten Jahr sollte der endgültige Durchbruch folgen, immerhin sahen die Geißböcke in dem Rechtsfuß einen kommenden Topverteidiger, von dem man sich eine große Ablöse erhoffte. Doch die Rechnung ging nicht auf. Nun könnten sich die Wege deutlich früher wieder trennen, wie Thomas Kessler gegenüber der ‚Bild‘ darlegt.

„Bislang ist es für beide Seiten noch nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir sollten nach wenigen Spieltagen auch keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Jetzt geht es erstmal darum, dass Rav weiter an sich arbeitet, sich im Training anbietet und seine Chancen nutzt“, so der Sportgeschäftsführer des FC.

Unter der Anzeige geht's weiter

Traut ihr Rav van den Berg den Durchbruch beim 1. FC Köln noch zu? Ja, er hat das Talent Nein, er ist zu oft verletzt Nein, qualitativ reicht es nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Allerdings habe der Klub sich in der Personalie eine klare Deadline gesetzt: „Sollte sich an seiner sportlichen Situation bis zum Winter nichts Grundlegendes verändern, werden wir uns selbstverständlich gemeinsam mit ihm und seiner Agentur zusammensetzen und offen darüber sprechen, welche Perspektive für alle Beteiligten am sinnvollsten ist.“

Laut ‚Bild‘ ist neben einer Leihe auch ein vorzeitiger Verkauf von van den Berg nicht ausgeschlossen. Aktuell laboriert der U21-Nationalspieler an einer Muskelverletzung. Aber auch zuvor konnte sich der Hoffnungsträger nicht gegen Jahmai Simpson-Pusey (20), Luka Lochoshvili (28) und Joel Schmied (28) durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kessler: „Natürlich hat sich die Konkurrenzsituation in unserer Innenverteidigung durch die Verpflichtungen von Jahmai und Luka noch einmal verändert. Wir haben auf dieser Position mittlerweile eine hohe Qualität und einen entsprechenden Konkurrenzkampf. Das bedeutet für jeden einzelnen Spieler, dass er sich seine Einsatzzeiten über seine Leistungen im Training erarbeiten muss.“