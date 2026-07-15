Robin Koch (29) würde Robert Andrich (31) gerne bei Eintracht Frankfurt begrüßen. Der Kapitän der SGE verrät laut der ‚Bild‘: „Ja, ich habe ihm tatsächlich schon mal eine Nachricht geschickt und ein bisschen Werbung gemacht.“ Beide kennen sich aus der deutschen Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Frankfurt hat Interesse an Andrich, der Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlassen darf. Der Defensivallrounder hat am Rhein zwar noch einen Vertrag bis 2028, ihm drohen jedoch unter dem neuen Trainer Carles Martínez der Verlust von Stammplatz und Kapitänsbinde.