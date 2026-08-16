Statt PSG: Neuer Klub für Suzuki

Zion Suzuki wird seine Karriere in der Premier League fortsetzen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind sich Aston Villa und Parma Calcio über seinen Transfer des Torhüters einig. 30 Millionen Euro sollen als Sockelablöse für den 23-jährigen Japaner fließen. Durch Bonuszahlungen könne diese Summe auf bis zu 35 Millionen wachsen.

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Suzuki stand eigentlich vor dem Transfer zu Paris St. Germain, der Deal scheiterte jedoch auf der Zielgeraden – angeblich, weil seine Berater zu viel Provision forderten. Nun tritt er in Birmingham voraussichtlich in die Fußstapfen von Emiliano Martínez (33). Den argentinischen Nationalspieler könnte es seinerseits zu Juventus Turin ziehen. Laut ‚The Athletic‘ laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs, die Differenz in puncto Ablöse-Vorstellungen soll schrumpfen.