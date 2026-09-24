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Bundesliga

Hoffenheim-Krise: Schicker spricht Klartext

von Tobias Feldhoff
Andreas Schicker leitet die Geschicke bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Sportchef Andreas Schicker sieht bei der TSG Hoffenheim nach dem schwachen Saisonstart keinen Anlass für grundlegende Veränderungen. Auf Nachfrage der ‚Bild‘ sagt der 40-Jährige: „Durch diese schwierige Phase müssen wir jetzt durch. Ich bin zu 100 Prozent von unserem Weg überzeugt, aber ein paar Dinge müssen wir ganz klar besser machen.“

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Bislang stehen in der Bundesliga drei Niederlagen nur einem Sieg gegenüber. Auch in der Europa League startete das Team von Trainer Christian Ilzer mit einer Pleite. In der Länderspielpause sind nun viele Spieler auf Reisen, systematische Arbeit mit dem Team fällt da schwer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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