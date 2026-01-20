Wolfsburg schnappt sich Torjäger Shiogai

Um in der Rückrunde zusätzliche Torgefahr auszustrahlen, hat der VfL Wolfsburg die Offensivreihen verstärkt. Kento Shiogai wechselt von der NEC Nijmegen zu den Niedersachsen und erhält einen Vertrag bis 2030.

Um den 20-jährigen Japaner aus der Eredivisie zu verpflichten, mussten die Wölfe keine langen Verhandlungen führen. Im Vertrag des 1,80 Meter großen Mittelstürmers war eine Ausstiegsklausel über zehn Millionen Euro verankert, von der die Wolfsburger nun Gebrauch gemacht haben.

„Kento ist ein junger und talentierter Spieler, der viel Potenzial mitbringt. Er zeichnet sich auf dem Platz durch Tempo, Intensität und starkes Pressing aus und verfügt über Tugenden, die sehr gut zum VfL Wolfsburg passen. Wir freuen uns, dass wir ihn vom VfL überzeugen konnten und werden ihn dabei unterstützen, sich schnellstmöglich in seiner neuen Umgebung und in der Bundesliga zurechtzufinden“, so Sportdirektor Pirmin Schwegler.

„Ich freue mich riesig darüber, dass ich nun in Wolfsburg bin. Der Wechsel in die Bundesliga ist für mich ein großer Schritt, und ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, sagt Shiogai selbst über seine neue Aufgabe, „ich möchte mich weiterentwickeln und bin bereit, hundert Prozent für das Team zu geben, um gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, endlich als Wolf loszulegen.“