Offene Zukunft: Modric vor Rückkehr?

Kehrt Luka Modric im Sommer zurück in seine kroatische Heimat zu Dinamo Zagreb? Das ist laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ zumindest eine der möglichen Zukunftsoptionen für den 40-jährigen Mittelfeldstrategen. Eine weitere Spielzeit beim AC Mailand ist dem Bericht zufolge aber ebenfalls gut denkbar, dazu sei auch ein Karriereende nach der anstehenden Weltmeisterschaft nicht ausgeschlossen.

Modric war vor dieser Saison nach 13 Jahren bei Real Madrid nach Mailand gewechselt, wo der nimmermüde Altstar gesetzt ist und weiterhin regelmäßig seine Klasse zeigt. Im auslaufenden Vertrag ist eine Option zur einjährigen Verlängerung verankert. Die Rossoneri wollen den 194-fachen Nationalspieler gerne halten, würden von besagtem Passus aber nur Gebrauch machen, wenn sich Modric dies wünscht.