Horror-Verletzung vermutet: Isak monatelang raus?

Alexander Isak (26) vom FC Liverpool hat sich womöglich schwer verletzt. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge wird davon ausgegangen, dass sich der Angreifer beim 2:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur das Bein gebrochen hat. Offiziell kommuniziert haben die Reds die Diagnose bislang nicht. Im Worst Case dürfte er monatelang ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Isak war im Sommer für die vereinsinterne Rekordablöse von 145 Millionen Euro von Newcastle United an die Anfield Road gekommen. Den hohen Erwartungen konnte der Schwede noch nicht gerecht werden, nun muss er wohl den nächsten Rückschlag hinnehmen.