Millionen-Deal: Gladbach stimmt Herrmann-Verkauf zu

Mit Deutschlands U17-Nationalteam wurde Charles Herrmann 2023 sowohl Welt- als auch Europameister. Nun will er endlich seine Profikarriere in Schwung bringen.

von Dominik Schneider - Lukas Hörster - Quelle: FT-Exklusiv | Sky
Charles Herrmann im Einsatz für BMG @Maxppp

Charles Herrmann wird Borussia Mönchengladbach aller Voraussicht nach noch bis zum Deadline Day am Montag verlassen. Wie FT am Freitagabend erfuhr, hat der Bundesligist einem fixen Transfer nach Belgien zugestimmt.

‚Sky‘ lieferte kurz darauf weitere Details: Herrmann zieht es zu Cercle Brügge. Als Ablöse fließt demnach eine Million Euro plus mögliche Boni.

Gladbach hatte Herrmann 2024 ablösefrei aus der U19 von Borussia Dortmund geholt. Für die Profis der Fohlen lief der 20-jährige Flügelspieler zweimal auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
