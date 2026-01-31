Millionen-Deal: Gladbach stimmt Herrmann-Verkauf zu

Charles Herrmann wird Borussia Mönchengladbach aller Voraussicht nach noch bis zum Deadline Day am Montag verlassen. Wie FT am Freitagabend erfuhr, hat der Bundesligist einem fixen Transfer nach Belgien zugestimmt.

‚Sky‘ lieferte kurz darauf weitere Details: Herrmann zieht es zu Cercle Brügge. Als Ablöse fließt demnach eine Million Euro plus mögliche Boni.

Gladbach hatte Herrmann 2024 ablösefrei aus der U19 von Borussia Dortmund geholt. Für die Profis der Fohlen lief der 20-jährige Flügelspieler zweimal auf.