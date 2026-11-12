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Bundesliga

Offene Worte: Peretz packt über Bayern-Wechsel aus

von Emanuel Schultz - Quelle: Daily Echo
1 min.
Daniel Peretz applaudiert den Fans @Maxppp

Dass er beim FC Bayern München nur wenig Spielzeit erhalten würde, war Daniel Peretz bereits bei seiner Unterschrift bewusst. Im Interview mit der englischen Zeitung ‚Daily Echo‘ verrät der ehemalige Bayern-Keeper: „Die Erwartungen an meine Rolle waren klar. Ich wusste, dass ich nicht spielen würde.“

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Weiter erklärt der 26-Jährige: „Ich wusste, dass ich nicht die erste Wahl sein würde. Am Ende kam ich auf sieben Einsätze für Bayern.“ Die Zeit beim deutschen Rekordmeister sollte für ihn vor allem eine lehrreiche Erfahrung werden. „Ich habe mir gesagt: Okay, ich werde die zwei Saisons nutzen, um zu lernen. Es war eine großartige Erfahrung für mich.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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