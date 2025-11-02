Menü Suche
St. Pauli hält an Blessin fest

von David Hamza - Quelle: ZDF
Alexander Blessin hat beim FC St. Pauli mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. @Maxppp

Alexander Blessin sitzt beim FC St. Pauli auch nach der 0:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach fest im Sattel. „Ehrlicherweise, hätten Sie diese Frage jetzt nicht gestellt, dann hätte ich nicht eine Sekunde über diese Frage nachgedacht“, so Vereinspräsident Oke Göttlich im ‚ZDF‘.

Es gebe einiges, „was wir an dem Spiel mitnehmen werden und was wir analysieren werden. Der Cheftrainer gehört da nicht dazu.“ Die vergangenen sechs Ligaspiele hat St. Pauli verloren, in der Tabelle sind die Hamburger auf Platz 15 abgerutscht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
