RB: Werner verzichtet auf Millionen

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Timo Werner im Training @Maxppp

Timo Werner verzichtet für seinen Neustart in der Major League Soccer auf viel Geld. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich der 29-Jährige und RB Leipzig auf eine Abfindung von drei Millionen Euro geeinigt, vertraglich stehen dem Stürmer eigentlich noch fünf Millionen Euro Gehalt zu.

In der kommenden Woche öffnet das Transferfenster der MLS. Dann soll Werners Wechsel zu den San José Earthquakes offiziell verkündet werden. Aktuell werden die letzten finanziellen Details zwischen der Spielerseite und den Kaliforniern geklärt. Der 57-fache Nationalspieler erhält einen längerfristigen Vertrag.

Bundesliga
Major League Soccer
RB Leipzig
Earthquakes
Timo Werner

