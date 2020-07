Gladbach legt Schmerzgrenze für Zakaria fest

Verlässt Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach nun doch? Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die Fohlen intern auf eine Schmerzgrenze beim Mittelfeld-Motor geeinigt. Legt ein Klub 50 Millionen Euro für Zakaria auf den Tisch, könne er gehen.

Dabei hatte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl vor einigen Tagen noch angekündigt, dass der 23-Jährige auch in der kommenden Saison im Borussia-Park spielen soll. So absolut ist die Sache dann aber offensichtlich doch nicht – am Ende entscheidet der Preis, was aus Zakaria wird.

Dies könnte die Chance für Pep Guardiola sein: Der Trainer von Manchester City soll sich noch immer stark für den Abräumer interessieren. Jetzt, da City von der Champions League-Sperre freigesprochen ist, darf der Ex-Bayern-Trainer für rund 165 Millionen Euro auf Shoppingtour gehen. Nicht ausgeschlossen, dass davon 50 Millionen auf das Konto der Borussia fließen.