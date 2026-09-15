Kein Liga-Spiel: Kurioser Dudziak-Vertrag

Jeremy Dudziak (31) durchlebt aktuell eine sehr ungewöhnliche Karrierestation bei Beijing Guoan. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der chinesische Klub den Mittelfeldspieler nur für die asiatische Champions League verpflichtet. Vor drei Wochen hatte sich der vereinslose Ex-Herthaner dem Klub angeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war das Ausländer-Limit im Kader bereits erreicht, Dudziak konnte daher nicht für die Liga gemeldet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der asiatischen Champions League gibt es eine solche Grenze nicht. Daher kann Dudziak am heutigen Dienstag (14:15 Uhr) gegen die Pohang Steelers aus Südkorea erstmals für seinen neuen Klub auflaufen. Insgesamt gibt es acht Gruppenspiele, Dudziak wird jedoch nach derzeitigem Stand nur maximal sechs absolvieren können. Der Vertrag des Linksfußes läuft lediglich bis zum Jahresende. Dann dürfte erneut eine Vereinssuche anstehen.