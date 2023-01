Napoli-Angebot für Ounahi

Die SSC Neapel treibt die Verpflichtung von WM-Durchstarter Azzedine Ounahi weiter voran. Wie die beiden italienischen Transfermarktexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio übereinstimmend berichten, hat der Serie A-Klub ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro beim SCO Angers eingereicht. Napolis Plan sieht nach FT-Informationen vor, den 22-jährigen Mittelfeldspieler für die Rückrunde in Frankreich zu parken. Im Sommer soll Ounahi dann in Süditalien aufschlagen.

Ob die Summe Angers zum Verkauf bewegt, ist allerdings fraglich. Zuletzt hatte Leicester City 45 Millionen Euro für einen sofortigen Wechsel des marokkanischen WM-Fahrers geboten. An Angers ist Ounahi zudem noch bis 2026 gebunden. Neben Neapel und Leicester haben dem Vernehmen nach auch der AC Florenz sowie der OSC Lille die Fühler ausgestreckt.

