Köln verleiht Bisseck erneut

Yann Aurel Bisseck wird auch die kommende Saison nicht beim 1. FC Köln verbringen. Der 20-jährige Innenverteidiger wird an den dänischen Erstligisten Aarhus GF verliehen. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war Bisseck bei Vitória Guimaraes geparkt – die Leihe war ursprünglich bis 2022 datiert, der Abwehrspieler kam aber in Portugal nicht zum Einsatz.

Kölns Sportchef Jörg Jakobs erklärt: „Hinter Yann Aurel liegt eine schwierige Saison mit nur wenig Spielpraxis. Für ihn sind Spielanteile aber entscheidend. Deshalb sind wir froh, einen guten Verein gefunden zu haben, bei dem er sich in der nächsten Saison auf gutem Niveau weiterentwickeln kann.“