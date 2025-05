Bayer-Treffen mit Fàbregas?

Dass Xabi Alonso im Sommer bei Bayer Leverkusen seine Koffer packt und in seiner Heimat Spanien bei Real Madrid anheuert, ist ein offenes Geheimnis, an dem eigentlich kaum noch jemand zweifelt. Die Werkself sieht sich längst nach geeigneten Nachfolgern um. Mit einem hat es angeblich bereits ein konkretes Sondierungsgespräch gegeben.

Wie die italienische Lokalzeitung ‚La Provincia de Como‘ berichtet, haben sich Abgesandte des Doublesiegers mit Cesc Fàbregas zu einem zweistündigen Gespräch in einem Comer Hotel getroffen. „Die Dauer des Gesprächs lässt auf mehr schließen als ein einfaches ‚Guten Tag, falls wir Interesse haben, melden wir uns‘“, bewertet das Blatt. Fàbregas-Berater Darren Dein dementiert Berichte über ein Treffen mit Bayer auf FT-Nachfrage allerdings als „inkorrekt“.

Ähnlich zu Alonso

Alonsos Landsmann jedenfalls ist aktuell einer der interessantesten jungen Trainer Europas. Der 37-Jährige spielt mit Aufsteiger Como 1907 eine bemerkenswerte Saison in der Serie A und machte mit dem Klub vom idyllischen Comer See am vergangenen Wochenende gegen den CFC Genua (1:0) den Klassenerhalt klar.

Der gut vermarktete Provinzklub rangiert aktuell auf Platz elf der italienischen Liga. Kein Wunder, dass Fàbregas das Interesse einiger europäischer Klubs weckt. Unter anderem haben der AC Mailand, die AS Rom und RB Leipzig den Coach auf ihrer Liste.

Sportdirektor öffnet die Tür

Und Bayer? ‚La Provincia de Como‘ verweist darauf, dass Fàbregas und Alonso „aus derselben Schule“ kommen. Beide wurden zusammen als Spieler als Teil einer goldenen Generation mit Spanien Welt- und Europameister: „Aus genau diesem Grund könnte die Nachfolge von Alonso für Fàbregas seinerseits ein zusätzlicher Anreiz sein. Für diese Arbeitsweise und diese Art von Philosophie wäre der fruchtbare Boden bereitet“.

Unklar ist, ob Fàbregas, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, im Fall der Fälle die Freigabe erhalten würde. Hier machte Como-Sportdirektor Carlalberto Ludi gestern möglichen Interessenten jedoch Hoffnung: „Wir planen die Zukunft mit Cesc, der noch einen laufenden Vierjahresvertrag hat. Aber wir schließen keine Lösung aus.“