Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Kiel gelingt Millionen-Verkauf

von Fabian Ley - Quelle: holstein-kiel.de
1 min.
Magnus Knudsen verarbeitet den Ball @Maxppp

Magnus Knudsen kehrt Zweitligist Holstein Kiel den Rücken und wechselt zurück an alte Wirkungsstätte. Der 24-jährige Mittelfeldspieler schließt sich dem dänischen Erstligisten Aarhus GF an. Dort unterschreibt der Norweger einen Vertrag bis 2030. Laut ‚Transfermarkt.de‘ fließen 1,75 Millionen Euro plus 500.000 an möglichen Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter
Holstein Kiel
Magnus Knudsen wechselt zu Aarhus GF 🇩🇪➡️🇩🇰

Für den aktuellen Tabellenersten der dänischen Superliga lief der 24-jährige Norweger schon in der Saison 2023/24 auf.

Danke für ligaübergreifend 53 Einsätze im Störche-Trikot, Magnus! 🙏🏼

Mehr ⏩
_
#KielAhoi
Bei X ansehen

Vor eineinhalb Jahren war Knudsen für rund eine Million Euro aus Russland vom FK Rostov nach Kiel gewechselt. Für die Störche lief der Rechtsfuß insgesamt 53 Mal auf. Nun geht es zurück nach Aarhus, wo er bereits leihweise in der Saison 2023/24 am Ball war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Superliga
Holstein
AGF
Magnus Nordengen Knudsen

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Superliga Superliga
Holstein Logo Holstein Kiel
AGF Logo Aarhus GF
Magnus Nordengen Knudsen Magnus Nordengen Knudsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert