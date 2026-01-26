Kiel gelingt Millionen-Verkauf

Magnus Knudsen kehrt Zweitligist Holstein Kiel den Rücken und wechselt zurück an alte Wirkungsstätte. Der 24-jährige Mittelfeldspieler schließt sich dem dänischen Erstligisten Aarhus GF an. Dort unterschreibt der Norweger einen Vertrag bis 2030. Laut ‚Transfermarkt.de‘ fließen 1,75 Millionen Euro plus 500.000 an möglichen Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor eineinhalb Jahren war Knudsen für rund eine Million Euro aus Russland vom FK Rostov nach Kiel gewechselt. Für die Störche lief der Rechtsfuß insgesamt 53 Mal auf. Nun geht es zurück nach Aarhus, wo er bereits leihweise in der Saison 2023/24 am Ball war.