Brügge ausgestochen: Ekkelenkamp nach Anderlecht

Der FC Brügge geht bei Jurgen Ekkelenkamp offenbar doch leer aus. Der 22-Jährige wird laut ‚Het Laatste Nieuws‘-Reporter Tomas Taecke zum RSC Anderlecht wechseln und nicht wie bislang vermutet zum FC Brügge. Am heutigen Morgen wurde berichtet, der Transfer des Mittelfeldspielers von Hertha BSC nach Brügge sei bereits in trockenen Tüchern.

Der Niederländer soll kurz vor Abschluss des Geschäfts seine Meinung geändert haben, heißt es. Statt Charles De Ketelaere (wechselte zum AC Mailand) in Brügge zu ersetzen, wird Ekkelenkamp aller Voraussicht nach also bald in Anderlecht auflaufen.