Puertas äußert sich zu Werder-Zukunft

Cameron Puertas hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Der Mittelfeldspieler weiß angesichts des Krieges im Nahen Osten nicht, ob er nach Saudi-Arabien zurückkehren kann, sagte er am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz. „Ehrlich gesagt habe ich mich auch schon gefragt, ob es möglich wäre, nach Saudi-Arabien zurückzukehren. Ich hoffe einfach, dass sich die Lage vor Ort entspannt. Das hoffe ich aber gar nicht aufgrund meiner eigenen Situation, sondern vielmehr für die Menschen, die dort leben“, so Puertas über die Lage in dem Land, in das er im Sommer 2024 gewechselt war. Bis zum Saisonende ist er noch vom saudi-arabischen Erstligisten Al-Qadsiah an Werder Bremen ausgeliehen. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss.

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Sein aktueller Fokus liegt ohnehin auf dem Kampf gegen den Abstieg mit den Grün-Weißen. „Das allerwichtigste Ziel ist für uns alle, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, betonte der 27-Jährige. Der Spanier spielt an der Weser seit dem Trainerwechsel eine wichtige Rolle, nachdem er unter Horst Steffen teils außen vor war. Bei dessen Nachfolger Daniel Thioune habe Puertas „von Anfang an das Gefühl“ gehabt, „gebraucht“ zu werden. In den vergangenen fünf Ligaspielen stand er immer in der Startelf. Werder kann den gebürtigen Schweizer dank einer Kaufoption dauerhaft unter Vertrag nehmen. Diese soll bei bis zu zehn Millionen Euro liegen.