Klopp über Salah: „Habe keine Zweifel“

Jürgen Klopp zeigt sich von den Spekulationen um seinen Top-Angreifer Mohamed Salah (31) weiter unbeeindruckt. „Ich hatte nie und habe auch jetzt keine Zweifel an seiner Zukunft und seiner Hingabe für diesen Verein“, so der Trainer des FC Liverpool nach dem 3:0-Sieg gegen Aston Villa gegenüber ‚Sky Sports‘. Salah selbst trug sich bei zuvor in die Torschützenliste ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Man gehe weiter total „gelassen“ mit den Avancen von Al Ittihad um, gab der Coach ferner zu Protokoll. Der amtierende Meister aus Saudi-Arabien soll bereit sein, 233 Millionen Euro Ablöse für Salahs Dienste zu zahlen und den Ägypter zum teuersten Spieler aller Zeiten zu machen. „Er ist unser Spieler, er will hier spielen und das ist alles“, zeigt sich Klopp öffentlich unbeeindruckt.