Zidane unterschreibt bei Rodez AF

Mittelfeldspieler Enzo Zidane (26) schnürt künftig seine Fußballschuhe in der Ligue 2. Der Sohn von Zinedine Zidane schließt sich dem französischen Zweitligisten Rodez AF an, über die Vertragslaufzeit macht der Verein keine Angaben.

Le RAF a le privilège de vous annoncer l'arrivée de 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 sous les couleurs Sang & Or 🔥



Âgé de 26 ans, il a principalement évolué en première et deuxième division espagnole 🇪🇸



Bienvenue Enzo ❤️💛



