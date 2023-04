Wolfsburg verlängert mit zwei Talenten

Der VfL Wolfsburg bindet zwei Jugendspieler langfristig. Wie der Klub verkündet, werden die U19-Talente Manuel Braun (18) und Max Hermann (17) mit neuen Verträgen ausgestattet. Das Arbeitspapier von Verteidiger Braun wird um drei, das von Offensivspieler Hermann um zwei weitere Jahre verlängert.

Beide gehören schön seit Jahren der Jugendakademie der Wölfe an und stellten dort ihre Fähigkeiten unter Beweis. „Wir freuen uns, dass Manuel weiter seine Zukunft hier beim VfL sieht. Er hat sich als jüngerer Jahrgang bereits als Stammspieler in der U19 etabliert und durfte sich in Trainingseinheiten bereits bei der Lizenzspielermannschaft vorstellen“, zeigt sich Akademie-Direktor Michael Gentner zufrieden. Auch Hermann wird von Gentner wertgeschätzt: „Max ist ein Kreativspieler mit toller Basistechnik und strahlt dabei eine immense Torgefahr aus. Wir schätzen es sehr, dass er seinen eingeschlagenen Weg beim VfL Wolfsburg fortführt, so dass wir in den nächsten Jahren noch viel Freude miteinander haben werden.“

