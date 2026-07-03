Augsburg findet Colina-Abnehmer

Der FC Augsburg und David Colina gehen endgültig getrennte Wege. Der Linksverteidiger wechselt zum polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin. Dem Vernehmen nach fließen rund 400.000 Euro Ablöse in die Fuggerstadt.

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David #Čolina wechselt zum polnischen Erstligisten Zagłębie Lubin. 🇵🇱 Danke für Deinen Einsatz im #FCA-Trikot und alles Gute für Deinen weiteren Weg! 👏



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Colina war im Januar 2023 von Hajduk Split zum FCA gekommen und absolvierte sieben Bundesliga-Spiele. Bereits die vergangenen zweieinhalb Jahre verbrachte der 25-Jährige leihweise beim dänischen Klub Vejle BK und in seiner kroatischen Heimat beim Erstligisten NK Osijek. Nun erfolgt der dauerhafte Augsburg-Abschied.