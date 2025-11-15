Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Endrick-Leihe zu Lyon wackelt

von Dominik Schneider - Quelle: as
Endrick sitzt auf der Bank @Maxppp

Läuft alles nach Plan, wird Endrick im Winter für eine halbe Saison zu Olympique Lyon wechseln. Laut ‚as‘ wurden die Dokumente für die Leihe des 19-jährigen Sturmtalents aber noch nicht unterzeichnet. OL und Real Madrid wollen sich dem Bericht zufolge die Möglichkeit offenhalten, von der Vereinbarung zurückzutreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte sich Endrick oder einer seiner Sturmkollegen bis zum 1. Januar verletzen, würden die Klubs eine veränderte Situation vorfinden. Selbst im Falle einer Meinungsänderung wäre die Tür noch nicht geschlossen. Derzeit deutet aber noch alles darauf hin, dass das brasilianische Sturmjuwel in der Ligue 1 den nächsten Entwicklungsschritt angeht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
La Liga
Lyon
Real Madrid
Endrick

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
La Liga La Liga
Lyon Logo Olympique Lyonnais
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert