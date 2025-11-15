Endrick-Leihe zu Lyon wackelt

Läuft alles nach Plan, wird Endrick im Winter für eine halbe Saison zu Olympique Lyon wechseln. Laut ‚as‘ wurden die Dokumente für die Leihe des 19-jährigen Sturmtalents aber noch nicht unterzeichnet. OL und Real Madrid wollen sich dem Bericht zufolge die Möglichkeit offenhalten, von der Vereinbarung zurückzutreten.

Sollte sich Endrick oder einer seiner Sturmkollegen bis zum 1. Januar verletzen, würden die Klubs eine veränderte Situation vorfinden. Selbst im Falle einer Meinungsänderung wäre die Tür noch nicht geschlossen. Derzeit deutet aber noch alles darauf hin, dass das brasilianische Sturmjuwel in der Ligue 1 den nächsten Entwicklungsschritt angeht.