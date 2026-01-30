Bundesliga
Kleine Ablöse: Eintracht gibt Buta ab
Aurélio Buta bricht seine Zelte in Frankfurt ab und wechselt nach Dänemark. Beim FC Kopenhagen erhält der Rechtsverteidiger einen kurzen Vertrag bis Saisonende. Nach FT-Informationen streicht die Eintracht noch eine geringe Ablöse ein.
Buta war 2022 von Royal Antwerpen nach Frankfurt gekommen. In der laufenden Saison spielt der 28-Jährige überhaupt keine Rolle mehr. In sechs Pflichtspielen sammelte er lediglich 243 Einsatzminuten. In Kopenhagen wagt er nun den Neustart.
