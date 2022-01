Sandhausen verpflichtet Dumic

Der SV Sandhausen hat einen neuen Innenverteidiger an Land gezogen. Wie der Zweitligist verkündet, kommt Dario Dumic von Twente Enschede an den Hardtwald. „Ich freue mich, hier zu sein und werde alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen können. Die 2. Liga passt als Spieler sehr gut zu mir und meiner Spielweise. Ich kenne Deutschland und den SVS und bin mir sicher, dass alles passen wird“, äußert sich der 29-Jährige.

Dumic stand bereits zwischen 2018 und 2020 in der zweiten Liga auf dem Rasen.„Weil uns Tim Kister noch längerfristig fehlen wird, haben wir einen robusten und kopfballstarken Innenverteidiger gesucht und mit Dario gefunden. Dario kennt die Liga aufgrund seiner Erfahrungen, die er mit Dynamo Dresden und Darmstadt 98 gesammelt hat“, sagt SVS-Trainer Alois Schwartz.

