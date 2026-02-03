Leite ablösefrei: Macht der BVB das Rennen?

Auf der Zielgeraden zerschlug sich der Transfer zu Lazio Rom. Diogo Leite (27) wird also auch die Rückrunde im Trikot von Union Berlin bestreiten. Anschließend steht dann aber endgültig der nächste Schritt an. Erfolgt dieser überraschenderweise doch in der Bundesliga?

Gianluca Di Marzio berichtet, dass Borussia Dortmund zu den Interessenten an dem portugiesischen Linksfuß zählt. Der BVB beobachte die Situation mit Blick auf den Juni, wenn Leite ablösefrei wechseln kann.

Das ergibt Sinn, schließlich hat der kopfballstarke Abwehrmann, der seit 2022 für Union spielt, längst nachgewiesen, über die nötige Klasse für die Bundesliga zu verfügen. Als Spieler mit starkem linken Fuß wäre Leite zudem prädestiniert als Backup oder eben Nachfolger von Nico Schlotterbeck (26), sollte dieser die nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklimmen wollen.

Fakt ist: Bislang bewegt sich das Dortmunder Interesse noch im theoretischen Bereich. Andererseits wäre es schon fast fahrlässig, die Personalie nicht zumindest im Notizblock stehen zu haben. Auch Ramon Hendriks (24) vom VfB Stuttgart ist dort hinterlegt.