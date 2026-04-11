WM-Überraschung um Suárez?

Luis Suárez hat sich über eine mögliche Rückkehr zur uruguayischen Nationalmannschaft geäußert. Der 39-jährige Stürmer erklärte gegenüber Medienvertretern: „Wenn sie mich brauchen, werde ich der Nationalmannschaft niemals absagen. Seit meinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist die Leidenschaft etwas erloschen. Der Wunsch und die Träume sind geblieben, aber es ist nicht mehr dasselbe.“

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Damit schließt der uruguayische Rekordtorschütze eine Rückkehr zur Weltmeisterschaft im Sommer nicht aus. Ganz im Gegenteil: Für den 143-fachen Nationalspieler kommt eine WM-Teilnahme durchaus infrage. Ob der Rechtsfuß, der zuletzt im September 2024 für die Nationalelf auflief, im Sommer tatsächlich zurückkehrt, steht jedoch in den Sternen. Seit seinem Länderspieldebüt 2007 hat Suárez bereits an vier WM-Endrunden teilgenommen, in denen er auf sieben Treffer kommt.