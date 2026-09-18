Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Prominente Unterstützung für Diomande

Der Start von Yan Diomande bei Real Madrid verlief sehr schleppend. Ein Superstar springt dem 19-Jährigen nun jedoch zur Seite.

von Daniel del Federico - Quelle: as
1 min.
Yan Diomande im Real-Trikot @Maxppp

Nach einer hervorragenden Saison bei RB Leipzig mit 13 Toren und zehn Vorlagen in 36 Pflichtspielen entschied sich Yan Diomande im vergangenen Sommer für den Wechsel an den Fußball-Olymp. Real Madrid legte inklusive Boni 140 Millionen Euro auf den Tisch und stattete den Flügelspieler mit einem Vertrag bis 2033 aus. Eine Ablösesumme, die mit einem immensen Druck für einen 19-Jährigen in seinem dritten Profijahr einhergeht.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den ersten sieben Partien im Dress der Königlichen steuerte der Dribbelkünstler lediglich eine Vorlage bei und blieb torlos. Während die Kritik lauter wird, zeigt sich Kylian Mbappé (27) felsenfest von den Qualitäten seines neuen Teamkollegen überzeugt. Im Interview mit der ‚as‘ betont der Franzose: „Er befindet sich in einer wichtigen Entwicklungsphase. Der Aufbau von Beziehungen zwischen den Spielern als Team ist entscheidend. Diomande ist aktuell ein wichtiger Teil davon.“

Setzt sich Yan Diomande bei Real Madrid durch?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

„Schon an seinem ersten Tag in Valdebebas“, so Mbappé weiter, „haben wir sein Talent gesehen. Während der Spiele wird viel über die 140 Millionen Euro Ablösesumme und so weiter gesprochen. Er ist jung, erst 19, aber die Qualität ist da. Wir sehen es, und er hat bereits gezeigt, dass er das Zeug dazu hat. Wir versuchen, ihn und alle anderen Spieler im Kader zu schützen, denn letztendlich werden wir jeden brauchen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt bekam Diomande in der spanischen Presse nach seinen ersten Partien sein Fett weg und wurde insbesondere mit Arda Güler (21) verglichen, der im Konkurrenzkampf mit dem Ivorer eindeutig die Nase vorn hat. Trainer José Mourinho stellte sich im Anschluss schützend vor den Rechtsfuß. „Yan Diomande hat alles, was es braucht“, ließ The Special One verlauten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Yan Diomande
Kylian Mbappé

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Yan Diomande Yan Diomande
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert