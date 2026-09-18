Nach einer hervorragenden Saison bei RB Leipzig mit 13 Toren und zehn Vorlagen in 36 Pflichtspielen entschied sich Yan Diomande im vergangenen Sommer für den Wechsel an den Fußball-Olymp. Real Madrid legte inklusive Boni 140 Millionen Euro auf den Tisch und stattete den Flügelspieler mit einem Vertrag bis 2033 aus. Eine Ablösesumme, die mit einem immensen Druck für einen 19-Jährigen in seinem dritten Profijahr einhergeht.

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In den ersten sieben Partien im Dress der Königlichen steuerte der Dribbelkünstler lediglich eine Vorlage bei und blieb torlos. Während die Kritik lauter wird, zeigt sich Kylian Mbappé (27) felsenfest von den Qualitäten seines neuen Teamkollegen überzeugt. Im Interview mit der ‚as‘ betont der Franzose: „Er befindet sich in einer wichtigen Entwicklungsphase. Der Aufbau von Beziehungen zwischen den Spielern als Team ist entscheidend. Diomande ist aktuell ein wichtiger Teil davon.“

Setzt sich Yan Diomande bei Real Madrid durch? Ja, er hat die nötige Qualität Nein, die Konkurrenz ist zu stark Teile deine Antwort Bild wird erstellt

„Schon an seinem ersten Tag in Valdebebas“, so Mbappé weiter, „haben wir sein Talent gesehen. Während der Spiele wird viel über die 140 Millionen Euro Ablösesumme und so weiter gesprochen. Er ist jung, erst 19, aber die Qualität ist da. Wir sehen es, und er hat bereits gezeigt, dass er das Zeug dazu hat. Wir versuchen, ihn und alle anderen Spieler im Kader zu schützen, denn letztendlich werden wir jeden brauchen.“

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Zuletzt bekam Diomande in der spanischen Presse nach seinen ersten Partien sein Fett weg und wurde insbesondere mit Arda Güler (21) verglichen, der im Konkurrenzkampf mit dem Ivorer eindeutig die Nase vorn hat. Trainer José Mourinho stellte sich im Anschluss schützend vor den Rechtsfuß. „Yan Diomande hat alles, was es braucht“, ließ The Special One verlauten.