Atalanta präsentiert Juric-Nachfolger

von Fabian Ley - Quelle: atalanta.it
Raffaele Palladino sagt piano @Maxppp

Atalanta Bergamo hat schnell einen Nachfolger für den am gestrigen Montag entlassenen Ivan Juric gefunden. Wie der Tabellen-13. der Serie A offiziell mitteilt, wird Raffaele Palladino neuer Cheftrainer der Bergamasken. Der Italiener unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Atalanta B.C.
Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta ⚫️🔵

🔗👉

@NBFootball | #GoAtalantaGo ⚫️🔵
In der vergangenen Saison stand Palladino für den AC Florenz an der Seitenlinie. Obwohl er La Viola auf Tabellenplatz sechs geführt hatte, einigte man sich im Anschluss einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung. Nun tritt der 41-Jährige eine neue Aufgabe in Italien an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Serie A
Atalanta
Raffaele Palladino

Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Raffaele Palladino Raffaele Palladino
