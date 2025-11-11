Atalanta präsentiert Juric-Nachfolger

Atalanta Bergamo hat schnell einen Nachfolger für den am gestrigen Montag entlassenen Ivan Juric gefunden. Wie der Tabellen-13. der Serie A offiziell mitteilt, wird Raffaele Palladino neuer Cheftrainer der Bergamasken. Der Italiener unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

In der vergangenen Saison stand Palladino für den AC Florenz an der Seitenlinie. Obwohl er La Viola auf Tabellenplatz sechs geführt hatte, einigte man sich im Anschluss einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung. Nun tritt der 41-Jährige eine neue Aufgabe in Italien an.