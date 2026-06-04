Iraola übernimmt beim FC Liverpool

Der FC Liverpool hat den Cheftrainer gefunden, der das Erbe von Arne Slot antreten soll. Wie die Reds offiziell verkünden, wird Andoni Iraola zur kommenden Spielzeit die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Der Spanier unterschreibt an der Merseyside einen langfristigen Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Welcome to the Reds, Andoni 👋 pic.twitter.com/lAq6tBynuI — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Nachdem das Aus von Slot offiziell bekanntgegeben wurde, war schnell klar, dass Iraola der Wunschkandidat für den vakanten Posten war. Der LFC macht nun Nägel mit Köpfen und sichert sich die Dienste des begehrten Übungsleiters. Auch Bayer Leverkusen hatte sich zuvor in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 43-Jährigen befunden. Beim Werksklub heuerte heute stattdessen Carles Martínez Novell an.

Da Iraola seinen Vertrag beim AFC Bournemouth in diesem Sommer auslaufen ließ, wird für den Tabellenfünften der abgelaufenen Saison keine Ablösesumme fällig. Die Cherries führte der Baske erstmals in der Vereinsgeschichte in die Europa League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun blickt er voller Tatendrang auf seine neue Aufgabe: „Ich bin wirklich begeistert, wirklich begeistert. Denn natürlich kennt man Liverpool, man weiß, dass es ein großer Verein ist, ein riesiger Verein, einer der größten der Welt. Man braucht nicht viel, um sich von Liverpool angezogen zu fühlen. Liverpool ist Liverpool. Aber natürlich die Atmosphäre, die Fans, der Verein, die Spieler, die Chance für mich, Spitzenspieler zu trainieren, die Chance, um Titel zu kämpfen. Ich glaube, attraktiver geht es nicht. So etwas findet man selten.“