Jürgen Klopp geht seine ersten Länderspiele offenbar mit einem riesigen Aufgebot an. Laut ‚Sky‘ plant der neue Bundestrainer, einen XXL-Kader für die Nations League-Partien gegen die Niederlande (24. September), Griechenland (27. September und 4. Oktober) sowie Serbien (1. Oktober) zu nominieren. Laut der ‚Sportschau‘ sei die Entscheidung dahingehend schon gefallen, an der genauen Ausgestaltung wird jedoch noch gefeilt.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, könnten deutlich mehr Spieler als jene 23 berufen werden, die Klopp für einen Spieltag nominieren kann. Die ‚Sportschau‘ nennt in diesem Zusammenhang sogar bis zu 40 Akteure. Sogar eine Rotation innerhalb des Aufgebots sei denkbar. Heißt: Manche Spieler könnten im Laufe der zwei gemeinsamen Wochen dazustoßen, andere dafür geplant abreisen.

Klopps Hintergedanke: Zum einen könnte er bei seinem ersten Lehrgang so gleich viele Spieler zu Gesicht bekommen und anschließend besser einordnen können. Zum anderen fiele die Belastungssteuerung beim straffen Programm deutlich leichter.