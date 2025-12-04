Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça-Zukunft: Klare Tendenz bei Raphinha

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport
Raphinha bewegt beide Arme in die Höhe @Maxppp

Raphinha beschäftigt sich aktuell allem Anschein nach nicht mit einem Abschied vom FC Barcelona. Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge zieht der 28-Jährige aktuell kein anderes Szenario in Betracht, als seinen Vertrag bei den Katalanen zu erfüllen. Diesen verlängerte der Flügelspieler erst im Mai dieses Jahres bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit hat Raphinha keinen Berater an seiner Seite. Laut der spanischen Sportzeitung hat der Brasilianer allen Agenten, die ihn kontaktiert haben, mitgeteilt, dass er Barça nicht verlassen wolle. Interesse bekundeten zuletzt Newcastle United sowie mehrere Klubs aus Saudi-Arabien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Raphinha

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Raphinha Raphinha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert