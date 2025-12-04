Barça-Zukunft: Klare Tendenz bei Raphinha

Raphinha beschäftigt sich aktuell allem Anschein nach nicht mit einem Abschied vom FC Barcelona. Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge zieht der 28-Jährige aktuell kein anderes Szenario in Betracht, als seinen Vertrag bei den Katalanen zu erfüllen. Diesen verlängerte der Flügelspieler erst im Mai dieses Jahres bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit hat Raphinha keinen Berater an seiner Seite. Laut der spanischen Sportzeitung hat der Brasilianer allen Agenten, die ihn kontaktiert haben, mitgeteilt, dass er Barça nicht verlassen wolle. Interesse bekundeten zuletzt Newcastle United sowie mehrere Klubs aus Saudi-Arabien.